В Госдуме раскрыли подробности законопроекта о вытрезвителях

Первый замглавы комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рассказала «Звезде» подробности законопроекта по возвращению в Россию системы вытрезвителей. На данный момент законопроект был принят в первом чтении.

«Данный законопроект предусматривает, что ответственность будут нести медучреждения, МВД и социальными службы. Таким образом мы разделяем между ведомствами работу по оказанию помощи. Медики проведут лечение, сотрудники полиции обеспечат доставку человека к месту лечения - неизвестно, в каком состоянии находится пьяный человек. Также зачастую лечение проходят люди из неблагополучных семей, которые стоят на учете в социальных службах. Каждый регион будет самостоятельно принимать решение об организации лечебного учреждения -например это может быть частно-государственное партнерство, если появятся желающие профинансировать создание центра реабилитации» - сообщила Гусева.

Также автор инициативы отметила, что при лечении от алкоголизма следует учитывать множество факторов - как часто человек употребляет алкоголь, конфликтует ли он с членами семьи и с соседями, работает ли он. Законопроект позволит обеспечить взаимодействие трех ведомств и позволит полноценно провести процедуры по избавлению человека от зависимости.