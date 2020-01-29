МИД РФ: Россия изучит влияние Brexit на отношения страны с ЕС и Великобританией

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва намерена тщательно изучить последствия Brexit и его воздействие на отношения России с ЕС и Великобританией.

По сообщению ведомства, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 29 января принял главу представительства ЕС в России Маркуса Эдерера, который, в свою очередь, проинформировал о предстоящем выходе британской стороны из состава Евросоюза, в том числе - о модальностях начинающегося с 1 февраля «переходного периода» в отношениях обеих сторон.

«С российской стороны было отмечено, что последствия Brexit будут тщательно изучены под углом воздействия на отношения России с ЕС и Великобританией и с учетом необходимости адаптации их договорно-правовой базы», - отмечается в заявлении МИД РФ.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты и другие аспекты отношений России и ЕС.

Тридцать первого января Великобритания покинет ЕС (1 февраля в 02:00 по Москве). После этого до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут проводить переговоры о дальнейших отношениях.