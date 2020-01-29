Путин подписал прошение о помиловании Иссахар
Указ вступает в силу со дня подписания.
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Президент России Владимир Путин подписал прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Подписанный российским лидером указ вступил в силу со дня подписания.
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать ИССАСХАР Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», - сообщается в тексте указа.
Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы отправиться в Тель-Авив. Она обвинялась в контрабанде наркотиков. Она частично признала свою вину.