Путин подписал прошение о помиловании Иссахар

Гражданку Израиля Нааму Иссахар задержали в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы отправиться в Тель-Авив. Она обвинялась в контрабанде наркотиков. Она частично признала свою вину.

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