Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Черногории открыли памятник Маршалу Жукову

Алексей Курильченко
20:17 09.12.2020
В торжественном мероприятии принял участие посол РФ.
© Видео: Посольство РФ в Черногории © Фото: Посольство РФ в Черногории

В черногорском городе Беране состоялось торжественное открытие памятника Маршалу Советского Союза Григорию Жукову. В церемонии приняли участие глава муниципалитета Беране Драгослав Шчекич, глава муниципалитета Будва Марко Царевич, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, а также представители патриотических организаций Черногории. Российскую сторону представлял посол РФ в стране Владислав Масленников.

«Считаю, что инициатива властей муниципалитета Беране по установлению памятника - наш общий вклад в празднование 75-й годовщины нашей общей победы во Второй мировой войне. Открывая памятник легендарному советскому маршалу, мы отдаем коллективную дань памяти советским и югославским воинам, труженикам тыла и мирным жителям - всем тем, кто защищал свою родину от фашизма и отдал за нее жизнь» - сообщил Масленников.

Также Масленников отметил, что открытие памятника крайне важно на фоне «войны с памятниками», которая развернулась в ряде стран. Так, в Литве неизвестные облили краской памятник советским воинам, расположенный на братском кладбище в литовском городе Обяляй. Также были осквернены могильные плиты солдат Красной Армии. СК уже начал проверку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
18:16 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры задержания экс-главы ФСИН Нижнего Новгорода
17:17 В стране и мире
статья
Новый регламент для старых полномочий: депутаты объяснили поправки к закону «О полиции»
16:04 В стране и мире
Путин предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты
14:29 В стране и мире
В Кремле прокомментировали барное «движение сопротивления» в Петербурге
13:23 В стране и мире
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
Популярное
Популярное
Видео
Тайна гибели Харламова: каскадер раскрыл реальную скорость машины легендарного хоккеиста в момент ДТП
Видео
Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре
Видео
Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете
Ученые нашли в Мертвом море вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле
Видео
Диетолог развенчал миф о вреде майонеза
В Колумбии нашли золотой монолит, который «контролирует все остальные»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.