В стране и мире В Черногории открыли памятник Маршалу Жукову Алексей Курильченко В торжественном мероприятии принял участие посол РФ. © Видео: Посольство РФ в Черногории © Фото: Посольство РФ в Черногории В черногорском городе Беране состоялось торжественное открытие памятника Маршалу Советского Союза Григорию Жукову. В церемонии приняли участие глава муниципалитета Беране Драгослав Шчекич, глава муниципалитета Будва Марко Царевич, епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, а также представители патриотических организаций Черногории. Российскую сторону представлял посол РФ в стране Владислав Масленников. «Считаю, что инициатива властей муниципалитета Беране по установлению памятника - наш общий вклад в празднование 75-й годовщины нашей общей победы во Второй мировой войне. Открывая памятник легендарному советскому маршалу, мы отдаем коллективную дань памяти советским и югославским воинам, труженикам тыла и мирным жителям - всем тем, кто защищал свою родину от фашизма и отдал за нее жизнь» - сообщил Масленников. Также Масленников отметил, что открытие памятника крайне важно на фоне «войны с памятниками», которая развернулась в ряде стран. Так, в Литве неизвестные облили краской памятник советским воинам, расположенный на братском кладбище в литовском городе Обяляй. Также были осквернены могильные плиты солдат Красной Армии. СК уже начал проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика