Министерство обороны РФ публикует кадры освобожденного от боевиков сирийского города Маарет-ан-Нууман. На территории Идлибской зоны деэскалации уже перешли под контроль правительственных войск 27 населенных пунктов. Также предпринимаются попытки для скорейшего возвращения мирных граждан к нормальной жизни.

Сирийские власти организовали патрулирование подразделениями правоохранительных органов для обеспечения законности и правопорядка, а также для сохранения в неприкосновенности имущества и собственности граждан.

Огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно.

Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Этот факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации как «Сирийская обсерватория по правам человека».

За минувшие сутки медицинскими специалистами Министерства обороны РФ была оказана помощь 196 сирийским гражданам, всего ее получили более 121 тысячи жителей Сирии.

За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено 2348 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 943,3 тонны.