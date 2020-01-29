Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Ситуация в Сирии ТЕГИ

Опубликовано видео из сирийского города Маарет-ан-Нууман после отступления боевиков

Наталия Майорова
20:00 29.01.2020
Огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Министерство обороны РФ публикует кадры освобожденного от боевиков сирийского города Маарет-ан-Нууман. На территории Идлибской зоны деэскалации уже перешли под контроль правительственных войск 27 населенных пунктов. Также предпринимаются попытки для скорейшего возвращения мирных граждан к нормальной жизни.

Сирийские власти организовали патрулирование подразделениями правоохранительных органов для обеспечения законности и правопорядка, а также для сохранения в неприкосновенности имущества и собственности граждан.

Огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно.

Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Этот факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации как «Сирийская обсерватория по правам человека».

За минувшие сутки медицинскими специалистами Министерства обороны РФ была оказана помощь 196 сирийским гражданам, всего ее получили более 121 тысячи жителей Сирии.

За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено 2348 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 943,3 тонны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.01.2020, 12:13
В Кремле прокомментировали «сделку века»
Дата29.01.2020, 13:01
Минобороны России начнет стратегическое сотрудничество с российскими банками
Дата29.01.2020, 12:34
Слепая зона: стали известны подробности последних секунд жизни Коби Брайанта
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.01.2020, 13:42
Разработчик: производство Су-57 выводит авиастроение на новый технологический уровень
Дата28.01.2020, 17:53
МО предлагает сделать Победу в Великой Отечественной основой национального самосознания
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Ситуация в Сирии
20:00 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из сирийского города Маарет-ан-Нууман после отступления боевиков
17:23 В стране и мире
В сирийском Идлибе ранена журналистка RT
14:40 В стране и мире
Видео
В МО назвали лицемерием «беспокойство» Помпео из-за «наступления» РФ в Сирии
10:00 В стране и мире
Видео
США уличили в распространении фейковой информации о нарушении прав беженцев в сирийском лагере «Рукбан»
05:00 В стране и мире
Видео
Взятый в плен боевик рассказал о подготовке «Белыми касками» новой провокации
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:40 Вопросы истории
Видео
Участник Берлинской наступательной операции рассказал о последних часах боя
20:22 Вопросы истории
Исчезнувший почти сто лет назад корабль обнаружили в Бермудском треугольнике
20:01 В стране и мире
Путин подписал прошение о помиловании Иссахар
20:00 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из сирийского города Маарет-ан-Нууман после отступления боевиков
19:35 Вопросы истории
Видео
Жительница Волгограда получила письмо с фронта спустя 77 лет
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Видео
«Буян» Черного моря: чем опасен новейший МРК «Ингушетия»
Видео
Жители китайской провинции вступили в стычки с полицией, чтобы не пускать в город зараженных
В Германии назвали невероятным подъемом ситуацию с российским сельским хозяйством
Ученые рассказали об угрозах отсутствия снега зимой
Видео
На Ямале грузовик зацепился за газопровод и «встал на дыбы»: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.