Главная елка страны: как подбирали новогоднее украшение для Красной площади

Главную новогоднюю ель страны, которая вскоре украсит Соборную площадь Московского Кремля, спилили в подмосковном Наро-Фоминске.

Ее искали полгода и даже по точным координатам северной и западной долготы. И теперь зеленая красавица в 25 метров готовится к переезду в сердце Кремля. Инструменты и спецтехника уже готовы. Гигантский строительный кран прибыл на площадь одним из первых, чтобы зацепить ель за макушку, ведь падать ей категорически запрещено.

«Краном зацепили специальную стропу, которая будет поддерживать дерево. И оно будет в висячем положении, потом перейдёт горизонтально», - рассказал сотрудник компании-партнера комитета лесного хозяйства Московской области Александр Гончаров.

Рабочие по двое окружали елку и удерживали собственными силами. Люди съехались со всей округи, чтобы сделать селфи с главной елкой страны.

Всего было 50 претенденток со всего Подмосковья. Проходили долгий кастинг. Требования были строже, чем к участницам конкурса мисс мира. Каждый сантиметр пышных форм имел значение и мог либо отдалить, либо приблизить к победе.

«Должна быть не меньше 5 метров, обхват ствола не меньше 60 см. Должна быть здоровая красавица. Она покорила своей красотой. Большое количество шишек», - поделилась председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Главное украшение Кремля нашла жительница Наро-Фоминска, местный лесничий, которая на рядовом обходе случайно заметила елку.

«Мы ее осматривали, приглядывались, все лето смотрели, смотрели усыхает или не усыхает - достойнее этой нет», - рассказала старший участковый лесничий Наро-фоминского филиала ГКО МО «Мособллес» Наталья Ковалева.

Дереву насчитывается 96 лет, почти целый век. Считается, что елка в самом расцвете сил. Ещё сутки ее будут упаковывать и укладывать на специальную платформу, чтобы отвезти на Соборную площадь.