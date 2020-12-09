В стране и мире СК РФ начал проверку после осквернения памятников советским воинам в Литве Алексей Курильченко По данным следствия, монументы героям войны были облиты краской. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда В пресс-службе Следственного комитета России сообщили об организации проверки по фактам сообщений об осквернении памятников советским воинам в Литве. «В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка» - говорится в сообщении ведомства. По данным следствия, неизвестные облили красной краской памятник советским воинам, расположенный на братском кладбище в литовском городе Обяляй. Также были осквернены могильные плиты солдат Красной Армии. Проверку по факту осквернения проведет отдел СК по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика