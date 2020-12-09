Россельхознадзор провел переговоры о поставках томатов из Армении и Азербайджана

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел переговоры с начальником Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении Георгием Аветисяном и руководителем Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Илахи оглы Тахмазли. В ходе обсуждения поднимались вопросы по поставкам овощей на территорию России.

«Было предложено провести в пятницу, 11 декабря, переговоры специалистов компетентных ведомств двух стран для обсуждения сложившейся ситуации. Стороны проработают возможность применения принципа регионализации при поставках плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию» - говорится в сообщении службы.

Представители Россельхознадзора отметили, что служба информировала Азербайджан о неоднократном выявлении карантинных объектов в поставляемой продукции. В ходе переговоров с армянской стороной отмечается, что российская служба обеспокоена случаями обнаружения в продукции вируса мозаики пепино - про попадании на территорию страны она способна нанести овощеводству значительный урон.

«Кроме того, достигнута договоренность о сотрудничестве между научными институтами двух стран для обсуждения применяемых методик выявления вируса и выработки позиции о наиболее эффективных способах его обнаружения» - заключили в службе.

Ранее исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, повлияет ли запрет импорта яблок и томатов из Азербайджана на цены в России. По его словам, из Азербайджана привозят довольно много томатов, страна является их главным поставщиком. Но продукция является грунтовой: помидоры выращивают на земле или в теплицах. Зимой их на рынке просто нет.