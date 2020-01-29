Эвакуированных из Китая россиян проверили на коронавирус

Туристов, которые в среду, 29 января, вернулись в Санкт-Петербург с китайского острова Хайнань, осмотрели. Как отметили в городском управлении Роспотребнадзора, никакх признаков инфекционных заболеваний у них выявлено не было.

По данным ведомства, в среду в аэропорт Пулково приземлился самолет с туристами. Всего на борту находилось 336 пассажиров в 11 членов экипажа.

«На борту проведены дистанционная термометрия всех пассажиров и членов экипажа, анкетирование и забор материала для вирусологического исследования. Лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой не выявлено. Пассажиры жалоб не предъявляли», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в пункте пропуска через госграницу РФ в аэропорту Пулково специалистами управления в круглосуточном режиме проводится санитарно-карантинный контроль.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом.

Первый случай инфицирования коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован в Ухане провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Сейчас заболевшие есть не только в Китае и Гонконге, но и США, Канаде, Японии, Франции, Австралии, Таиланде и других странах.