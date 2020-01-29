Сирийские войска освободили 27 населенных пунктов в Идлибской зоне деэскалации

Двадцать семь населенных пунктов к настоящему моменту уже перешли под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации. Также предпринимаются попытки для скорейшего возвращения мирных граждан к нормальной жизни.

В частности, для обеспечения законности и правопорядка, сохранения в неприкосновенности имущества и собственности граждан сирийскими властями организовано патрулирование подразделениями правоохранительных органов.

Огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно.

Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Этот факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации как «Сирийская обсерватория по правам человека».

Согласно имеющимся данным, до 50 тысяч человек готовы вернуться в освобожденные населенные пункты. Еще 80 тысяч человек намерены вернуться в районы, которые были освобождены от боевиков летом прошлого года.

На остальной территории Сирийской Арабской Республики продолжается работа, направленная на оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Так, за прошедшие сутки медицинскими специалистам Министерства обороны РФ была оказана медицинская помощь 196 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камишлия в провинции Хасеке. Всего медицинская помощь была оказана более 121 тысячи жителям Сирии.

За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон было проведено 2348 гуманитарных акций, а общий вес гуманитарного груза составил 3 943,3 тонны.