СК возбудили уголовные дела в отношении владельцев баров с «Карты сопротивления»

Следственный комитет Санкт-Петербурга сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении владельцев баров, нарушивших требования безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным ведомства, опубликованным на сайте СК, заведения находились в Центральном районе Петербурга на улице Рубинштейна.

По версии следствия, в барах уже фиксировались нарушения, а их владельцы привлекались к административной ответственности - деятельность заведений была запрещена. Однако после запрета бары продолжили свою работу.

В отношении владельцах были возбуждены уголовные дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ). На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил, что руководство города намерено провести проверку баров, владельцы которых создали «Карту сопротивления». Елин подчеркнул, что в ответ на эту акцию правительство города не будет совершать «резких, эмоциональных поступков».