На Украине вводится полный локдаун с 8 января

По рекомендации Минздрава правительство Украины введет режим самоизоляции с 8 по 24 января 2021 года. Об этом заявил глава кабмина Денис Шмыгаль.

«Было принято решение о том, что с 8 по 24 января включительно на Украине будут усилены карантинные ограничения», - сказал он.

Также Шмыгаль сообщил, что на период усиленного карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов на вынос, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, театров, а также торгово-развлекательных центров, за исключением случаев, когда в ТРЦ разрешается торговля продуктами питания, лекарствами ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии, пишет ТАСС.

На 9 декабря 2020 на Украине зафиксировано 845 343 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Ранее в РФПИ рассказали подробности о сотрудничестве с Украиной по российской вакцине от COVID-19. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), фонд и Институт имени Гамалеи готовы к поставкам сырья для производства на мощностях украинского завода «Биолек» отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V», которая разработана Минобороны России совместно с НИЦ Гамалеи.