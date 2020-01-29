Под Ростовом грузовик протаранил пассажирский автобус: есть жертвы

Два человека погибли, еще десять получили серьезные травмы в результате массового ДТП в Ростовской области. На 1034 километре автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе столкнулись четыре автомобиля.

По предварительной информации, водитель грузовика выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус, который перевозил пассажиров. Затем с ними столкнулись легковушка и микроавтобус. Движение в месте аварии оказалось перекрытым.

По опубликованным с места трагедии видеокадрам можно судить о силе удара. Автомобили превратились в груду железа, один из них выбросило в кювет. В списке погибших: водитель автобуса, чья кабина оказалась смята и мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В Национальном союзе страховщиков пояснили, что пассажиры автобуса, пострадавшие в дорожной аварии, получат страховые выплаты и подтвердили готовность страховщика их осуществить, если событие будет признано страховым случаем.