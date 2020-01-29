Нобелевский комитет «присвоил» гражданство РФ украинскому писателю Франко
Знаменитому украинскому писателю Ивану Франко «присвоили» российское гражданство. Ошибку сделал Нобелевский комитет на своем официальном сайте.
На недочет обратил внимание один из пользователей Facebook, о чем, в свою очередь, написал директор литературно-мемориального музея Дом Франко во Львове Богдан Тихолоз.
«Франко вдруг стал гражданином… Российской Федерации! Именно так определена страна, из которой происходил номинант, в базе данных номинаций на премию по литературе в 1916 году», - отметил он.
Тихолоз добавил, что на самом деле Франко не являлся гражданином существовавшей тогда Российской империи, а был подданным империи Габсбургов.
«Никогда, повторяю, никогда страной проживания Франко не была Россия», - написал он.
Он уже обратился в Нобелевский комитет для исправления допущенной ошибки.