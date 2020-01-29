«Я не изучал этот вопрос»: Кравчук объяснился за свои слова о встрече Сталина с Гитлером

Первый президент Украины Леонид Кравчук попытался оправдаться за свои слова о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове в 1940 году, сославшись на СМИ.

Скандальное заявление экс-политик сделал в прямом эфире российского телеканала в ходе дискуссии вокруг слов Владимира Зеленского о том, что СССР якобы несет часть ответственности за начало Второй мировой войны.

«Я читал это (о встрече Сталина и Гитлера во Львове – ред.), напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и все, что я знаю. Я не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его, я передал то, что пишет пресса», - приводит слова Кравчука сайт «Комсомольской правды».

В Российском военно-историческом обществе (РВИО) заявление Кравчука назвали абсолютным бредом и предположили, что бывший гарант украинской Конституции недостаточно образован, чтобы рассуждать на подобные темы.