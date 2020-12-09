Эксперт по недвижимости предупредил о последствиях введения льгот на вторичное жилье

Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута прокомментировал предложение Софеда о распространении ипотечных кредитов на вторичное жилье. По его мнению, это может спровоцировать рост цен на квартиры.

«Когда ввели льготную ипотеку в новостройках, это привело к сильному росту стоимости квадратного метра. То же самое может произойти и с вторичным рынком жилья. Это более чем вероятно, учитывая, что рынок "вторички" более самостоятельный и меньше поддается контролю со стороны правительства. Следует найти баланс между ипотечной ставкой и стоимостью квадратного метра», - сообщил эксперт.

О предложении ввести льготную ипотеку при покупке вторичного жилья сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник. По ее словам, такая мера будет эффективна с социальной и экономической точки зрения. Это поможет улучшить жилищные условия для тысячи семей.