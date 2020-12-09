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Эксперт по недвижимости предупредил о последствиях введения льгот на вторичное жилье

Алексей Курильченко
18:46 09.12.2020
По мнению Дмитрия Ракуты, льготы на ипотеки могут вызвать рост цен на квартиры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута прокомментировал предложение Софеда о распространении ипотечных кредитов на вторичное жилье. По его мнению, это может спровоцировать рост цен на квартиры.

«Когда ввели льготную ипотеку в новостройках, это привело к сильному росту стоимости квадратного метра. То же самое может произойти и с вторичным рынком жилья. Это более чем вероятно, учитывая, что рынок "вторички" более самостоятельный и меньше поддается контролю со стороны правительства. Следует найти баланс между ипотечной ставкой и стоимостью квадратного метра», - сообщил эксперт.

О предложении ввести льготную ипотеку при покупке вторичного жилья сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник. По ее словам, такая мера будет эффективна  с социальной и экономической точки зрения. Это поможет улучшить жилищные условия для тысячи семей.

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