«Возрастающая шизофрения»: историк высмеял заявление Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина

Военный публицист, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов прокомментировал недавние слова Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.

Первый президент Украины в эфире одной из программ на федеральном канале пытался объяснить заявление Владимира Зеленского о том, что в начале Второй мировой войны виноваты СССР и фашистская Германия. В качестве подтверждения этих слов Кравчук привел сообщения ряда СМИ о якобы состоявшейся встречи Сталина и Гитлера перед началом войны во Львове - 17 октября 1939 года.

Юрий Кнутов высмеял исторические познания бывшего и нынешнего президентов Украины. Он напомнил, что опровергнуть эту теорию о встрече Сталина и Гитлера можно довольно легко, достаточно лишь заглянуть в журнал посещений вождя.

«В преддверии 75-летия победы советского народа над фашистской Германией такая шизофрения будет постоянно возрастать. Это косвенная поддержка выступления Зеленского. На этот счет было много публикаций. Самая главная публикация - это журнал посещений Сталина. Это совсекретный документ, который сейчас рассекречен. В нем нет никаких поправок, никаких подтирок, никаких фальсификаций. И в этом документе записано, что в те дни, когда он якобы находился во Львове, на самом деле он сидел в Кремле. И записано кто, когда и по каким вопросам к нему приходил. Это подлинный документ», - пояснил историк в студии «Открытого эфира».

После обрушившейся на Кравчука критики экс-президент Украины реши объяснить свои слова. В эфире радио «Комсомольская правда» он рассказал, что прочитал информацию о встрече Сталина и Гитлера в средствах массовой информации, но лично не видел ни одного документа, подтверждающего факт встречи. Экс-президент Украины добавил, что не занимался глубоко этим вопросом, не изучал его и вообще не ручается за достоверность напечатанной в СМИ информации.