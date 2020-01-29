У берегов Кубы и Ямайки зафиксировали мощное землетрясение

У берегов Кубы и Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Подземные толчки ощущались в восточных и западных районах Соединенных Штатов.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 125 км к северо-западу от города Лусеа на Ямайке. Было объявлено предупреждение о цунами, однако позже его сняли.

В Майами, на расстоянии около 700 километров от эпицентра, из-за землетрясения эвакуировали деловой центр, сообщает CNN. По словам сотрудников здания, стены дрожали на протяжении 30-40 секунд.

Латиноамериканские СМИ сообщили об эвакуации зданий в Гаване. Также толчки ощущались на нескольких островах в Карибском море. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Накануне крупное землетрясение произошло у греческого архипелага Додеканес. Несколькими днями ранее несколько зданий в Турции было разрушено в результате землетрясения магнитудой 6,8 балла.