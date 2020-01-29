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У берегов Кубы и Ямайки зафиксировали мощное землетрясение

Анна Касаткина
18:40 29.01.2020
Подземные толчки ощутили сотрудники делового центра в Майами, примерно в 700 км от эпицентра.
У берегов Кубы и Ямайки зафиксировали мощное землетрясение
© Фото: asyarfs.org

У берегов Кубы и Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Подземные толчки ощущались в восточных и западных районах Соединенных Штатов.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков располагался в 125 км к северо-западу от города Лусеа на Ямайке. Было объявлено предупреждение о цунами, однако позже его сняли.

В Майами, на расстоянии около 700 километров от эпицентра, из-за землетрясения эвакуировали деловой центр, сообщает CNN. По словам сотрудников здания, стены дрожали на протяжении 30-40 секунд.

Латиноамериканские СМИ сообщили об эвакуации зданий в Гаване. Также толчки ощущались на нескольких островах в Карибском море. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Накануне крупное землетрясение произошло у греческого архипелага Додеканес. Несколькими днями ранее несколько зданий в Турции было разрушено в результате землетрясения магнитудой 6,8 балла.

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