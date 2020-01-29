СМИ: в Ираке потерпел крушение военно-транспортный самолет

В иракской провинции Анбар потерпел крушение военно-транспортный самолет. Инцидент произошел в среду, 29 января.

Как уточняет новостной портал El Nashra, кому конкретно принадлежит самолет, пока неизвестно. По одной из версий, воздушное судно может быть американским.

По предварительной информации, на борту самолета находилось четыре человека. Все они погибли.

Сообщается также, что крушение потерпел самолет типа C-27J Spartan – военно-транспортное воздушное судно итало-американского производства.