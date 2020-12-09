СК опубликовал кадры задержания экс-главы ФСИН Нижнего Новгорода

Следственный комитет России опубликовал видео с задержания бывшего главы ГУ ФСИН Нижегородской области Николая Теущакова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Теущаков требовал от свои подчиненных отдавать часть полученных ими премий и использовал эти деньги для личных нужд. По подозрению в превышении должностных полномочий экс-глава ФСИН был задержан 9 декабря в собственной квартире.

Ранее арестованный бывший замглавы ФСИН РФ Валерий Максименко назвал питание в московском следственном изоляторе лучшим в сравнении с любой из европейских тюрем.