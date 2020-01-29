Мощное наводнение в Бразилии унесло жизни 64 человек

Мощные наводнения и оползни в Бразилии унесли жизни 64 человек. Согласно последним данным, также известно о 65 пострадавших. Основной удар пришелся на штат Минас-Жерайс.

Не менее 19 человек числятся пропавшими без вести, сообщает телеканал Telesur. Еще 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема объявил чрезвычайное положение в 101 муниципалитете. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и объявил по данному случаю трехдневный траур.

Кроме того, чрезвычайное положение было введено в четырех муниципалитетах.

Согласно оценкам бразильских властей, в ближайшее время осадки должны сократиться, однако опасность новых оползней по-прежнему сохраняется.

Кадры инцидента были опубликованы в Сети. На ролике видно, что улицы в буквальном смысле охвачены мощным потоком воды, который сносит на своем пути все, включая автомобили.