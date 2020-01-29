Ученые заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя для беременных

Употребление любого количества алкоголя во время беременности негативно сказывается на ребенке. Об этом заявили ученые из Великобритании, исследовав связь спиртного с проблемами при вынашивании плода, а также со здоровьем будущего ребенка.

Выяснилось, что потребление алкоголя беременными женщинами впоследствии негативно влияло на интеллект ребенка, его успеваемость в школе и могло вызвать расстройства поведения. Кроме того, отметила ведущий автор исследования Луиза Цукколо, это приводило к снижению массы тела новорожденного.

«Если вы беременны или планируете забеременеть... самый безопасный подход - не употреблять алкоголь вообще, чтобы свести к минимуму риск для вашего ребенка», - добавила профессор Дженни Харрис.

В исследовании, опубликованном в журнале International Journal of Epidemiology, были проанализированы 23 работы, посвященные употреблению алкоголя во время беременности. В частности, рассматривались случаи, когда у женщины было несколько детей и потребление спиртного во время каждой беременности различалось.