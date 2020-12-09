Эксперт рассказал, как запрет на томаты и яблоки из Азербайджана повлияет на цены в России

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал, повлияет ли запрет импорта яблок и томатов из Азербайджана на цены в России.

По словам эксперта Баку не является основным поставщиком яблок, поэтому и выпадение небольшого объема продуктов не может сказаться на динамике цен.

«Если мы рассматриваем яблоки, то Азербайджан у нас находится на пятом месте среди поставщиков. Для примера: из Молдавии поставляется на порядок больше яблок, чем из Азербайджана. Это не основной поставщик, и выпадение небольшого объема не может сказаться на динамике цен», - пояснил Востриков в комментарии 360.

Также он отметил, что из Азербайджана привозят довольно много томатов, страна является их главным поставщиком. Но, по словам Вострикова, продукция является грунтовой: помидоры выращивают на земле или в теплицах. Зимой их на рынке просто нет.

«Сейчас поставка на рынок идет из индустриальных теплиц. Соответственно, в объеме предложения на рынке практически никакого выпадения не будет», - заключил исполнительный директор.

Ранее Россельхознадзор также запретил ввоз томатов и перцев из Узбекистана. В ходе проверок был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. В целях сохранения фитосанитарного благополучия в ведомстве решили ввести временные карантинные меры.