Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки в резолюцию по РФ

Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство антироссийских поправок в резолюцию о продлении полномочий делегации РФ. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

В понедельник, 27 января, депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации. После этого ожидалось, что Ассамблея подготовит доклад для принятия решения.

«Они (поправки - прим. ред.) все носили ярко выраженный антироссийский характер, и мы видим, что есть большинство в ассамблее, которое все-таки не поддается провокации со стороны авторов поправок - Великобритании и Украины», - цитирует его РИА Новости.

Россия была лишена ряда прав в ПАСЕ после того, как в 2014 году Крым присоединился к нашей стране. После этого Москва приостановила свое участие в заседаниях и заморозила выплаты в бюджет организации. Летом 2019 года права РФ были восстановлены в полном объеме.

Крым присоединился к РФ в результате проведенного там в 2014 году референдума, по результатам которого большая часть местных жителей высказалась за воссоединение с РФ.