Минздрав продлит действующие правила медосмотра водителей

Министерство здравоохранения РФ сообщило о продлении действующего порядка медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Данные решение было принято с учетом обращений от граждан. Проект приказа уже подготовлен и проходит юридическую проверку.

Также ведомство намерено усовершенствовать методики медосмотра. В частности, будет расширен спектр методик по определению психических расстройств, которые могли быть вызваны употреблением алкоголя.

По сообщениям Минздрава, внедрение новых методик позволит не только увеличить эффективность медосмотра, но и не допустить роста цен на проведение исследования.