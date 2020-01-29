Эрдоган потребовал у США поставки F-35 или возврата денег

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны поставить стране истребители F-35, либо вернуть заплаченные деньги. Он также подчеркнул, что Турция способна найти замену американским самолетам или наладить собственное производство.

Президент также напомнил, что Турция является партнером Штатов, при производстве F-35, в частности, использовались турецкие компоненты.

«Они передали нам пять штук (самолетов - прим. ред.). Позже возникли проблемы, было принято решение их нам не отправлять. Либо они вернут нам деньги за работу, либо отдадут самолеты», - цитирует президента газета Hurriyet.

Раскол в отношения США и Турции внесли поставки в страну ЗРК С-400 из России. Вашингтон приостановил участие Анкары в программе производства своих истребителей F-35 и пригрозил дальнейшими санкциями. Турецкие власти неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от российских комплексов.