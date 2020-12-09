«Талантливый человек с большим сердцем»: Кабанов поделился воспоминаниями о Самойлове

Народный артист России Михаил Кабанов рассказал «Звезде» о своих впечатлениях об Александре Самойлове, который скончался 9 декабря. По словам актера, Самойлов был человеком «большого сердца и большого таланта».

«Мы с ним проработали вместе более 30 лет - это был изумительно талантливый человек. Человек большого таланта и большого сердца, которому были по плечу любые роли. Последний совместный спектаклю мы совместно сыграли еще до начала пандемии. При этом у нас были прекрасные взаимоотношения вне сцены. Когда я сам лежал в больнице с коронавирусом, он звонил мне раз пять и спрашивал о самочувствии. Иногда он шутил: "Если я попаду в больницу, то уже оттуда не выйду"», - рассказал «Звезде» Кабанов.

Александр Самойлов скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Какой недуг унес жизнь артиста, не уточняется.