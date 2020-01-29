Выставка Дали вызвала столпотворение

Крупнейшая экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали «Магическое искусство», открывшаяся в московском Манеже, собрала огромную очередь в центре столицы. Люди начали собираться за несколько часов до открытия выставки. За первые два дня на нее продали более 25 тысяч билетов.

Организаторы представили 180 произведений кисти Дали. Среди них настоящие шедевры не только живописи, но и гравюры.

В рамках экспозиции пройдет также посвященный Дали фестиваль. В течение двух месяцев в Манеже состоятся тематические кинопоказы, лекции и мастер-классы по творчеству сюрреалиста.