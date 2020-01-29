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Выставка Дали вызвала столпотворение

Татьяна Немецкая
17:03 29.01.2020
Выставка великого сюрреалиста в Москве вызвала настоящий ажиотаж – огромная очередь выстроилась задолго до открытия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Крупнейшая экспозиция работ испанского живописца Сальвадора Дали «Магическое искусство», открывшаяся в московском Манеже, собрала огромную очередь в центре столицы. Люди начали собираться за несколько часов до открытия выставки. За первые два дня на нее продали более 25 тысяч билетов.

Организаторы представили 180 произведений кисти Дали. Среди них настоящие шедевры не только живописи, но и гравюры.

В рамках экспозиции пройдет также посвященный Дали фестиваль. В течение двух месяцев в Манеже состоятся тематические кинопоказы, лекции и мастер-классы по творчеству сюрреалиста.

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