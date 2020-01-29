Путин отправил в отставку губернатора Чувашии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия главы государства. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Также известно, что временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.

В последний раз Путин увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев. Он был арестован по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей.