Путин отправил в отставку губернатора Чувашии
Временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия главы государства. Об этом сегодня, 29 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Также известно, что временно исполняющим обязанности главы Чувашии назначен Олег Николаев.
В последний раз Путин увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев. Он был арестован по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей.