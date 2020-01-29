Прошел успешный пуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила американская компания-разработчик SpaceX. Видео запуска опубликовано в одной из социальных сетей.

Falcon 9 - семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.

Starlink – спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет, в частности там, где недоступны проводной интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года, к настоящему времени компания вывела на орбиту более 200 спутников Starlink. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.