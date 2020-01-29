Олег Николаев назначен врио главы Чувашии

В последний раз президент Владимир Путин увольнял главу региона с формулировкой об утрате доверия в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев. Он был арестован по подозрению в получении взятки в размере 140 миллионов рублей.

«Отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности Главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации и назначить Николаева Олега Алексеевича временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики до вступления в должность лица, избранного Главой Чувашской Республики», - говорится в тексте Указа, который опубликован на сайте Кремля.

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