В сирийском Идлибе ранена журналистка RT

В Сирии серьезно ранена корреспондент телеканала RT Вафа Шабруни. Девушка работала в провинции Идлиб и пострадала во время съемок, сообщает главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«Группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Маарет Ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался», - сообщает РИА Новости.

Сообщается, что сотрудница телеканала осталась жива и сейчас ее срочно перевозят из больницы Хан-Шейхуна в госпиталь города Хама.

Сегодня в провинции Идлиб состоялись крупные боестолкновения правительственной армии Сирии с вооруженными отрядами боевиков. Позиции террористов в городе Маарэт ан-Нуман были уничтожены, что является стратегическим успехом, так как город расположен на развязке государственной автотрассы Хама – Алеппо.