Новый регламент для старых полномочий: депутаты объяснили поправки к закону «О полиции»

Изменения, которые будут вноситься в закон «О полиции», не предусматривают как такового расширения полномочий сотрудников правоохранительных органов.

По сути, проект документа, принятого депутатами Госдумы в первом чтении, решает вопросы унификации существующих сегодня законодательных актов в отношении служб, обеспечивающих охрану правопорядка.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в комментарии «Звезде» пояснил, что скорректированные положения уже были прописаны при разработке законов «О Росгвардии», «О Федеральной службе безопасности» и «О Федеральной службе охраны».

По словам Валеева, доработка закона позволит регламентировать те полномочия полиции, которые уже успешно применяются правоохранительными органами на протяжении нескольких лет.

«Речь не идет о предоставлении полиции каких-либо дополнительных полномочий. Речь идет о конкретизации имеющихся сегодня у полиции полномочий в целях быстрого и эффективного предотвращения противоправных действий… По сути, эти нормы действуют в течение двух-трех лет, и на практике доказали свою действенность», - рассказал Валеев.

В частности, полицейскому будет разрешаться представляться задержанному уже после прекращения противоправных действий, угрожающих жизни и здоровью. Сегодня закон о полиции обязывает своего сотрудника представиться при обращении к гражданину, назвать свою должность, звание, фамилию. Но на практике возникают ситуации, когда полицейскому нужно действовать незамедлительно для предотвращения преступления, пояснил Валеев

«С формальной точки зрения, не представиться - это нарушение закона», - отметил депутат, добавляя, что в некоторых ситуациях полицейскому некогда представляться.

Кроме того, лучше будут регламентированы действия работников полиции при вскрытии автомобилей. Речь идет о случаях предотвращения преступлений, оказания помощи лицам в беспомощном состоянии, проверки бесхозно оставленного транспорта.

Валеев обратил внимание, что и сейчас полиция имеет полномочия вскрывать транспортные средства при отсутствии владельцев. Но появление регламента перекроет лазейки для полицейского произвола.

«Сегодня мы детально регламентируем эти действия, это значительно уменьшает возможности произвола, это повышает защищенность граждан. Четко регламентированные действия представителя власти дают больше гарантий, что права лиц, которые были вовлечены в эти действия, будут соблюдены», - сообщил депутат.

Профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох также считает, что правильнее говорить не о расширении, а об уточнении полномочий сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей.

«Возможность в случае необходимости, допустим, при совершении преступления зайти на территорию соответствующего объекта, осмотреть, имеются ли какие-то улики или нет, предоставлено право досмотра автотранспорта, если есть достаточное основания», - отметил Волох.

Он подчеркнул, что закон «О полиции» допускал совершение подобных действий сотрудников правоохранительных органов после получения соответствующих санкций, а новый документ позволит полицейским работать эффективнее и быстрее, что в итоге приведет к сокращению количества преступлений и их более оперативному раскрытию.