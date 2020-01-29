Ростуризм попросил вернуть туроператорам деньги за аннулированные полеты в КНР

Глава Ростуризма обратилась к Росавиации с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за аннулированные билеты в Китай. Соответствующее письмо направлено в ведомство за подписью Зарины Догузовой. Речь о билетах, которые были выкуплены с датой вылета начиная с 24 января 2020 года.

«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», - цитирует ТАСС обращение главы Ростуризма.

Ранее стало известно о срочной эвакуации 170 российских отдыхающих с острова Хайнань. Людей вывезли из-за угрозы распространения коронавируса. Большинство соотечественников рады оказаться дома, так как в самом Китае эпидемиологическая обстановка постоянно ухудшается. От вируса уже погибли 132 человека, еще более 6 тысяч инфицированы.

Своих сограждан из КНР уже вывезли власти США и Японии. Сделать это готова Италия, которая приготовила спецборт с медиками для отправки в Ухань - эпицентр заражения.