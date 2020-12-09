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Россия восстановит добычу нефти на 31% в 2021 году

Алексей Курильченко
16:09 09.12.2020
Новое решение по сделке ОПЕК+ полностью соответствует интересам РФ.
Россия восстановит добычу нефти на 31% в 2021 году
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Globallookpress

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о том, что с января 2021 года Россия восстановит добычу нефти на 31% после сокращения. Также он отметил, что решение по сделке ОПЕК+ соответствует интересам страны. Об этом вице-премьер доложил на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

«Данное решение, на наш взгляд, полностью соответствует интересам России. Позволяет нам в январе еще на 125 тыс. баррелей в сутки увеличить добычу, таким образом, с учетом того, что мы в августе увеличили на 500 тыс. общий объем, добыча в России составит с 1 января уже 625 тысяч баррелей в сутки от уровня снижения, который действовал с мая», - отметил Новак.

Ранее Новак заявил, что картель ОПЕК+ с января нарастит добычу нефти до уровня 500 тысяч баррелей в сутки. При этом распределение уровня добычи между странами пока останется прежним.

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