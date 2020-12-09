На месте возгорания нефтяной скважины по Оренбургом введен режим ЧС

На нефтяной скважине под Оренбургом введен режим ЧС. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время бурения.

Над ликвидацией пожара работают 87 человек и 29 единиц техники. Операция по тушению продолжается более 11 часов. Струя пламени поднялась на высоту девятиэтажного дома. Инженерная техника расчищает территорию от поврежденных конструкций.

В МЧС сообщили об одном пострадавшем - работник буровой госпитализирован с ожогами. Отмечается, что возгорание не представляет угрозы для населенных пунктов - ближайший поселок находится в пяти километрах от места происшествия.