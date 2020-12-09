На месте возгорания нефтяной скважины по Оренбургом введен режим ЧС
Над устранением пожара работают около 90 спасателей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
На нефтяной скважине под Оренбургом введен режим ЧС. По предварительным данным, огонь вспыхнул во время бурения.
Над ликвидацией пожара работают 87 человек и 29 единиц техники. Операция по тушению продолжается более 11 часов. Струя пламени поднялась на высоту девятиэтажного дома. Инженерная техника расчищает территорию от поврежденных конструкций.
В МЧС сообщили об одном пострадавшем - работник буровой госпитализирован с ожогами. Отмечается, что возгорание не представляет угрозы для населенных пунктов - ближайший поселок находится в пяти километрах от места происшествия.