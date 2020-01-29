Рим эвакуирует итальянцев из эпицентра вспышки коронавируса

Власти Италии готовы эвакуировать граждан страны из китайского Уханя, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса. Для этого кризисный центр МИД Италии совместно с Минобороны и здравоохранения республики подготовил спецборт. В Китай он вылетит завтра, сразу после получения соответствующего разрешения от китайской стороны.

На борту воздушного судна, которое приземлится в аэропорту закрытого на карантин города, будут находиться специально подготовленные медработники и все необходимое диагностическое и лечебное оборудование.

«По прибытии на родину все вывезенные итальянцы подвергнутся медицинско-санитарному контролю», - цитирует ТАСС заявление МИД Италии.

Сейчас в Ухане насчитывается около 70 жителей Апеннин, ранее своих сограждан вывезли власти США и Японии. Что касается россиян, то их в провинции Хубэй 140 человек, посольство России обсуждает с властями КНР порядок их вывоза.

На сегодняшний день, от вспышки нового типа коронавируса, в Китае умерли 132 человека, еще у 6 тысяч пациентов вирус диагностирован. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для КНР и направила в страну специалистов.