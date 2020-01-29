Путин обсудил вопросы сотрудничества с премьером Баварии

Активность баварских компаний в России была отмечена президентом России Владимиром Путиным на встрече с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером, состоявшейся в среду, 29 января.

Российский лидер отметил добрые отношения между этим регионом Германии и Москвой.

«Достаточно сказать, что, по-моему, каждая пятая немецкая компания, работающая в России - она баварского происхождения», – сообщил Путин в ходе встречи.

Президент России добавил, что более половины всех крупных инвестиций германских в российскую экономику как раз организованы компаниями, зарегистрированными в Баварии.

В свою очередь, Зедер выразил надежду на помощь России в расследовании убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

По его мнению, это могло бы способствовать развитию отношений России и Германии.

Хангошвили, находившийся в розыске в России, был убит в Берлине 23 августа 2019 года.

Берлин в связи с этим делом объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России. В ответ на это Москва вызвала в МИД немецкого посла и сообщила о выдворении двух дипломатов.