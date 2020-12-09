Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гудков, Поперечный и Ивлеева: кто подарит голоса героям Cyberpunk 2077

Алексей Курильченко
17:10 09.12.2020
В локализации ожидаемой видеоигры приняли участие известные звезды и блогеры.
Гудков, Поперечный и Ивлеева: кто подарит голоса героям Cyberpunk 2077
© Фото: Austin Neill, Unsplash.com

В сети был опубликован новый рекламный трейлер одной из самых ожидаемых видеоигр этого года - Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project Red. Видео посвящено российской озвучке игры. В ее создании приняли участие известные артисты и блогеры.

«Кого только не встретишь в Найт-Сити! Анастасия Ивлеева, Данила Поперечный, Нина Кравиц и Александр Гудков представляют своих персонажей в Cyberpunk 2077» — указано в описании под видео.

Отмечается, что Александр Гудков озвучит роль не человека - его голосом заговорит умный пистолет «Скиппи». Также игроки услышат в игре голос Всеволода Кузнецова, известного по роли Геральта - главного героя предыдущей игры студии: «Ведьмак 3». В Cyberpunk 2077 Кузнецов сыграл радиоведущего Стенли. Видеоигра станет доступна игрокам 10 декабря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:17 В стране и мире
статья
Новый регламент для старых полномочий: депутаты объяснили поправки к закону «О полиции»
16:04 В стране и мире
Путин предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты
14:29 В стране и мире
В Кремле прокомментировали барное «движение сопротивления» в Петербурге
13:23 В стране и мире
В Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского
12:37 В стране и мире
Россельхознадзор запретил ввоз томатов и перцев из Узбекистана
Популярное
Популярное
Видео
Ученые предупредили жителей Земли о мощной магнитной буре
Видео
Актер из «Кадества» снял на видео дебош в самолете
Ученые нашли в Мертвом море вещества, с которых могла начаться жизнь на Земле
Видео
Диетолог развенчал миф о вреде майонеза
В Колумбии нашли золотой монолит, который «контролирует все остальные»
Видео
Солнечное пятно размером с Землю попало на фото
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.