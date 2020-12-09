Гудков, Поперечный и Ивлеева: кто подарит голоса героям Cyberpunk 2077

В сети был опубликован новый рекламный трейлер одной из самых ожидаемых видеоигр этого года - Cyberpunk 2077 от польской студии CD Project Red. Видео посвящено российской озвучке игры. В ее создании приняли участие известные артисты и блогеры.

«Кого только не встретишь в Найт-Сити! Анастасия Ивлеева, Данила Поперечный, Нина Кравиц и Александр Гудков представляют своих персонажей в Cyberpunk 2077» — указано в описании под видео.

Отмечается, что Александр Гудков озвучит роль не человека - его голосом заговорит умный пистолет «Скиппи». Также игроки услышат в игре голос Всеволода Кузнецова, известного по роли Геральта - главного героя предыдущей игры студии: «Ведьмак 3». В Cyberpunk 2077 Кузнецов сыграл радиоведущего Стенли. Видеоигра станет доступна игрокам 10 декабря.