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Путин предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты

Ирина Киселенко
16:04 09.12.2020
Президент потребовал обратить на это особое внимание.
Путин предупредил о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты
© Фото: Klaus Ohlenschläger, picture alliance, Globallookpress

Президент России Владимир Путин на совещании призвал правительство не допускать ситуаций, когда люди не могут приобретать продукты.

«Мы сейчас поговорим еще на следующем совещании по экономическим вопросам поподробнее на все эти темы, но смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было», - сказал Путин.

Он напомнил, что в Советском союзе было все, но не всем хватало, потому что был дефицит. А сейчас у людей может быть недостаточно денег для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые наблюдаются на рынке, уточнил президент.

Ранее Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете РФ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период. Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%.

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