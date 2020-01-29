В Россию прибыли эвакуированные с Хайнаня туристы

Сто семьдесят российских туристов были срочно эвакуированы на родину с китайского Хайнаня из-за угрозы заражения коронавирусом, очаг эпидемии которого находится в городе Ухань провинции Хубэй.

Большинство соотечественников рады оказаться в России, так как эпидемиологическая обстановка в КНР ухудшается с каждым днем. От коронавируса нового типа уже погибли 132 человека, еще около 6 тысяч пациентов находятся под строгим медицинским контролем.

«Были в Китае с 23 по 28 января. Должны были вернуться 9 февраля, путевка на 18 дней, но тут принудительная эвакуация. Но мы рады, что нас эвакуировали, за жизнь свою переживаем. Там все в масках ходят, но риски есть. Маски нигде не купишь, в аптеках они раскуплены, только на рынках есть по 50 рублей», - заявили туристы в интервью RT.

Сегодня российские вирусологи получили от своих китайских коллег образцы генома коронавируса для совместной работы над созданием вакцины.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Москве отметили, что риск проникновения болезни в российскую столицу минимален. На совещании с профильными специалистами президент Владимир Путин потребовал минимизировать человеческие потери от распространения пневмонии, вызванной коронавирусом.