Законопроект об идентификации животных могут принять до конца года

В Минсельхозе ожидают, что законопроект об идентификации животных будет принят уже до конца 2020 года. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов в ходе XI Съезда Национального союза производителей молока.

«Остались незначительные, на мой взгляд, уточнения, и надеемся, что законопроект будет направлен в Госдуму», - цитирует его РИА Новости.

Ожидается, что в весеннюю сессию законопроект пройдет первое чтение и до конца года будет принят, поскольку ряд позиций, согласно проекту, вступит в силу с 2021 года.

Замминистра также подчеркнул, что замечания к законопроекту остались только у Минэкономразвития. Увайдов добавил, что ведомства договорились на площадке аппарата правительства уже в ближайшее время обсудить все замечания.

Ранее в Минсельхозе заявили о том, что законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии» прорабатывается для внесения в Госдуму. Под маркированием подразумевается нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных средств идентификации. Заниматься учетом домашних питомцев будут аттестованные специалисты и сотрудники Государственной ветеринарной службы России.