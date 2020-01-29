Умер один из создателей «Маппет-шоу»

Один из создателей легендарного «Маппет-шоу» Джек Бернс скончался в возрасте 86 лет в доме престарелых, где жил последние годы. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Бернс был одним из первых сценаристов юмористической программы и стал автором двадцати восьми эпизодов передачи. Кроме того он работал с американским стендап-комиком Джорджем Карлином. Его дочь Келли призналась, что Джек Бернс во многом повлиял на становление ее отца как артиста. Он стал соавтором основной части сценического наследия Карлина.

«Маппет-шоу» - англо-американская юмористическая телевизионная программа, которая выходила в эфир в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века на протяжении семи лет. Персонажи оказались настолько популярны, что их создатели решили продолжить истории в полнометражных фильмах, последними из которых стали картины «Маппеты» и «Маппеты в розыске», вышедшие на экраны в 2011 и 2014 годах.