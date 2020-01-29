Пять крупнейших месторождений газа на Украине оказались на грани истощения

Компания «Укрогаздобыча» заявила об истощении пяти крупнейших на Украине месторождений газа. Так, запасы Западно-Крестищенского месторождения исчерпаны на 90%, Шебелинкого - на 89%.

На 82% истощились запасы Ефремовского и Мелиховского месторождений, Яблоновского - на 79%.

«Поэтому мы много инвестируем в поиски новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение (запасов)», - говорится в сообщении на странице «Укрогаздобычи» в Facebook.

Уточняется, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд куб.м. газа, увеличить извлекаемые запасы почти на 15 млрд куб.м. газа, а также подготовить к бурению объекты с ресурсной базой в 17,7 млрд куб.м. газа.