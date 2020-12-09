Молдавия отзывает посла в России после скандала с контрабандой

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил об отзыве российского посла Андрея Негуцу из страны в связи с обвинениями в контрабанде. Ранее служба информации и безопасности предотвратила вывоз партии анаболиков. Отмечается, что на задержанном микроавтобусе были установлены номерные знаки посольства России.

«По инициативе министерства иностранных дел посол Молдавии в России Андрей Негуца отозван с должности. Этот стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», - сообщил Кику.

Также премьер обратился к главе МИД Молдавии Аурелию Чокую с требованием пересмотреть работу дипломатических миссий в стране и подчеркнул, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой.