Новую российскую ракету-носитель смогут дозаправлять в открытом космосе

Перспективная многоразовая ракета-носитель «Корона» получит возможность дозаправки непосредственно на орбите. Об этом рассказали ученые Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева, передает «Интерфакс». Разработчики продумали конструкцию «Короны» таким образом, что стыковочный узел ракеты получил и функцию заправочного блока.

«Мы получили возможность в орбитальном полете состыковать две ракеты и проводить перелив топлива, соединив бортовые комплексы», - заявил инженер-конструктор Александр Вавилин.

ГРЦ им. Макеева занимается разработкой «Короны» с 1997 года. За это время ученые существенно изменили и доработали первоначальную конструкцию ракеты. По словам инженеров, «Корона» станет универсальным носителем, способным доставлять на орбиту не только грузы, но и людей. Ученые надеются, что проектная надежность позволит установить в ракету кабину. Ее планирую использовать для доставки космонавтов на МКС, а также для организации туристических полетов.