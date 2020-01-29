Си Цзиньпин назвал сложной эпидемиологическую обстановку в Китае

Сложной и серьезной назвал эпидемиологическую обстановку в Китае председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что на борьбу с эпидемией должны быть брошены все силы, в том числе армия, передает Xinhua.

В среду число заболевших вирусной пневмонией в стране превысило 6 000 человек. Больше тысячи из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвами болезни стали 123 человека. Почти 60 тысяч - находятся на карантине. Симптомы опасного заболевания выявлены еще у 9 тысяч жителей. Но их диагноз медики пока не подтвердили.

Масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV за месяц превзошли предыдущую вспышку атипичной пневмонии. Ее зарегистрировали в 2002-2003 годах. Тогда количество зараженных составило 5 тыс. 327 человек. 349 случаев завершились летальным исходом.