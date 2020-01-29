Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» планируют объединить

Столичную транспортную карту «Тройка» объединят с подмосковной платежной системой «Стрелка». Об этом в среду, 29 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы договорились с мэром Москвы, что объединяем платежные системы. Будет единый (проездной - прим. ред.) документ», – цитирует главу региона телеканал «360».

Воробьев добавил, что такое пожелание было высказано жителями региона, поскольку в картах «можно запутаться».

Кроме того, объединение «Стрелки» и «Тройки» сделает удобными поездки по Московским центральным диаметрам (МЦД).

Также функции единого проездного билета для региона будут выполнять социальные карты и карты студента, по которым можно будет просто проходить через турникет.

Движение по МЦД было открыто 21 ноября. Пока на двух маршрутах расположено 57 станций. С 19 из них можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Всего к 2025 году планируют создать пять линий, которые свяжут города Подмосковья беспересадочным железнодорожным сообщением через столицу.