В Китае спрогнозировали спад коронавируса

По предварительным прогнозам, действие мер по противодействию вспышке коронавируса в Китае начнет проявляться уже 8 февраля. Ожидается, что после этого эпидемия пойдет на спад. Соответствующим прогнозом поделился ведущий эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Цзэн Гуан.

Как он заявил в интервью газете «Жэньминь жибао», у болезни есть инкубационный период.

«Если считать от 23 января, то приблизительно к 15 числу первого месяца по лунному календарю уже можно будет увидеть отчетливые результаты», - сказал эксперт.

В свою очередь, представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР У Хао заявил, что общим врагом является коронавирус нового типа, а не жители Уханя, которых после эвакуации власти Китая призвали не избегать.

По данным на 29 января, на материковой части Китая зафиксированы 5974 случая инфицирования коронавирусом, атипичной пневмонией с 2002 по 2003 год были заражены 5327 человек. Жертвами болезни стали 123 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом 2019-nCoV был зафиксирован в Ухане провинции Хубэй 31 декабря 2019 года. Сейчас заболевшие есть не только в Китае и Гонконге, но и США, Канаде, Японии, Франции, Австралии, Таиланде и других странах.