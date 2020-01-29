СК раскрыл имена подозреваемых по делу Голунова полицейских

Следственный комитет России назвал имена полицейских, которых подозревают в том, что они незаконно хранили и перевозили, а затем подложили наркотики журналисту Ивану Голунову. В ближайшее время бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве предъявят обвинение.

В сообщении СК говорится, что в незаконной деятельности принимали участие бывшие полицейские отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также экс-руководитель отделения Игорь Ляховец.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции для привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические средства в его рюкзак и жилище. Впоследствии журналиста задержали и нашли у него мефедрон. На допросе Голунов заявил, что не имеет отношения к обнаруженным при нем наркотикам.